RECENZE: Pokleslá komedie od pana Molièra a spol.

V programu k inscenaci pohříchu nenajdeme jedinou zmínku o autorovi českého překladu ani o úpravě textu, přestože do hry přibyly čtyři implantované vstupy školící publikum ve finanční gramotnosti. Zbytečně, protože to vše lze odečíst už ze hry samé.

To by ovšem inscenace musela být skutečným pokusem o výklad textu, a ne pouze kolektivní fraškou, kde si každý může do textu přidávat volně, co mu mysl na jazyk přinese, aniž by tvůrcům došlo, že ne všechny nápady dosahují vtipnosti Molièrovy předlohy i vybroušenosti utajeného překladu Vladimíra Mikeše.