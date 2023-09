RECENZE: Jak bez újmy vyváznout z manželství

Bohatý Antoine se chystá vstoupit do manželství s Diane z rodu Bourbonů. Jenže se na obzoru objeví Maryse, s níž se před pětadvaceti lety oženil za poněkud neobvyklých okolností. Nicméně manželka tu je a vyváznout z manželství bez újmy na majetku vyžaduje intriku hodnou fines francouzské komedie. A tak nezbývá než předstírat chudobu.

Láska z mládí má divácky vděčné situace i svižně napsané dialogy (dobře přeložené Sarah Bidermanovou). Je režijním debutem herce Romana Zacha, který zároveň ztvárňuje hlavní roli. Jeho Antoine je smýkán událostmi, jež ho staví do nečekaných momentů, a Zach z nich dokáže vytěžit maximum, aniž by se uchyloval k podbízivé komice.

S žánrem situační komedie si ví rady i jako režisér, i když rozdvojení do role herce a režiséra si tu a tam bere svou daň v podobě občas zadrhávajícího temporytmu inscenace i pár co do logiky ne zcela dořešených situací.