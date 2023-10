RECENZE: Dianiškův úspěšný návrat k hravosti

Pokud vám to připomíná detektivky Agathy Christie, nejste daleko od pravdy. Jeden z nejhranějších současných autorů, herec, režisér a dramatik Tomáš Dianiška si ve své nové hře pohrává s odkazem na hororové detektivky královny tohoto žánru. A nejen na ně. Dianiška je mistr odkazů a citací, jež činí z jeho her i zábavné kvízy v jejich odhalování. Tajemný pan Zet je jich plný, a to jak hra, tak i inscenace, včetně pestré hudební linie.