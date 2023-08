RECENZE: Píp. Píp. Cvak. Směna mezi rohlíky a uměním

„Jsou jako zrnka písku. Ty dny, které se střádají do jedné velké, sypké hromady. Nedá se na nich nic postavit, všechno, co se o ně opře, se pomalu propadá dovnitř,“ to jsou úvodní věty knihy, jež nikoho nenechají na pochybách, že ho nečeká lehké čtení.