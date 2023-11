RECENZE: Michelle Obamová: Na skok v kuchyni bývalé první dámy

S knihami známých osobností to bývá ošidné. Jsou buď nostalgicky laděné, noří se do líbivých vzpomínek, nebo naopak přecházejí do konfrontačního stylu, případě kážou sebestředná moudra. Kniha Michelle Obamové naštěstí není ani jeden případ. Ač aspiruje na seberozvojový titul, zbytečně se nepodbízí a snaží se o ucelenou mozaiku úspěchů i zaváhání bývalé první dámy.