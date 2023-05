RECENZE: Princ Harry žaluje. A nebere si servítky

U Harryho je třeba pochopit, že prožil hodně traumat a celý život trpí komplexem méněcennosti, což v knize několikrát potvrzuje. Jeho rodina mu to rozhodně neulehčila.

Harry studoval poměrně neúspěšně a na internátu prožíval peklo. Opakovaně se mu vracela smrt matky, mnoho kamarádů neměl. Depresivní myšlenky zaháněl sportem. Později se rozhodl pro armádu, dostal se do Afghánistánu a řídil bojový vrtulník. Pasáže z války patří ostatně k tomu nejlepšímu, co napsal.

Nejde jen o vracející se motiv zesnulé Diany, také on přiznává psychické problémy a jeho manželku Meghan údajně paparazzi dohnali až na dno. Nakonec utíká do zahraničí a pálí všechny mosty. Po chvíli to vše ale začne být monotónní, navíc jde o problémy člověka, který se narodil se stříbrnou lžičkou v ústech.