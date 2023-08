RECENZE: J. A. R. v generačním proudu hudby i slov

Autoři hudby, v jejichž čele stojí neochvějně Roman Holý, si vůbec zaslouží poklonu. Nejenom funk, ale i další styly jsou co do nápadů přebrané na spoustu let dopředu. Těžko se proto dnes v hudbě přijde s revolučním nápadem, neméně těžko s takovým, o němž by se alespoň dalo říct, že je dobrý. Jakkoli však hudba této kapely při základním fanouškovském poslechu připomíná to, co už v minulosti její součástí bylo, má dost prostředků k tomu, dobrat se přinejmenším zajímavostí.