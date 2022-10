RECENZE: BOOM vol. 2: Od mobilu k objetí

Sedmnáct akrobatů hraje své příběhy, představy o životě ve svobodném světě. S vážností i lehce humorným nadhledem. Postavy opouštějí svůj izolovaný svět, potkávají a protínají se v prostoru. Oslovují i diváky: část představení se odehraje na Instagramu pro tuto chvíli spuštěných mobilů. Diváci se postupně seznamují s jednotlivými umělci, kteří do mikrofonu sdělují útržky svých příběhů a názorů, o to víc pak ocení jejich pohybové mistrovství.

Závěrečných deset minut je ponecháno svobodnému vyjádření každého z nich. Předchází mu promítané výpovědi, co pro ně představuje svoboda. Ne všichni ji dokážou definovat, řada slov se opakuje, až se zdá, že by se představení bez této části obešlo. Jenže pak si uvědomíte, že o svobodě tu mluví i ti, kterým ji válka vzala, a i banální výpovědi dostávají jiný smysl. A následuje úchvatná přehlídka pohybového sebevyjádření každého z nich, která ústí do pevně semknutého společenství.