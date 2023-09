RECENZE: Bezradný tanec kolem kupy násilí čili Řezník a střízlík

Že na tomto pozadí Urquhartová s chutí odhaluje své znalosti z patologie, je sice dobré zpestření, leč mnohem případné by bylo v díle, které je více uvěřitelné a smysluplné. Nejpřekvapivější je nakonec to, že si udělala prostor pro pokračování knihy, největší detektivkou pak hledání odpovědi na otázku, jak by chtěla s tak malým počtem literárního i žánrového střeliva navazovat na něco, co nedokázala rozvinout ani zdramatizovat.