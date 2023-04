RECENZE: Avril Lavigne kouzel zbavená

Ta je punkrocková, zpěvačka se na ní vrátila ke startu své kariéry na začátku nultých let, kdy měla podobným stylem doslova naplněné kecky. Pražskému koncertu to ale jiskřivou energii nenapumpovalo. Nedostávalo se jí především hlavní protagonistce, potažmo dramaturgii vystoupení. Avril Lavigne postrádala osobnostní kouzlo, stejně tak leckdy pěveckou jistotu a charisma.

K vokální prezentaci písničky All The Small Things, jinak coververzi od americké punkrockové party Blink-182, si na pódium pozvala Phem a Travise Millse, pěvce ze svých předkapel. Pospolu předlouho písničku uváděli, popichovali se při tom a vtipkovali, hlasově však následně moc nesouzněli, a tak v závěru zase jen pokřikovali.

Pokud šlo o hostování, nejlépe dopadla skladba Love It When You Hate Me, v níž s Avril Lavigne zpíval Američan Blackbear, a to ze záznamu. Tím pádem v ní nevznikl prostor na povykování a dvě a půl minuty dlouhá píseň byla odbavena v reálném čase.