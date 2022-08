Ranaldo představí v Praze písně z dob pandemie

Už během působení v Sonic Youth natáčel sólová alba, první bylo instrumentální From Here to Infinity z roku 1987, na kterém hodně využíval smyček. Podobně laděná byla i následující noiseová deska Scriptures of The Golden Eternity vydaná v roce 1993. V jeho diskografii se nachází i nahrávky mluveného slova s doprovodem hudby Dirty Windows. Ranaldo je i básník a spisovatel.

Když Sonic Youth roku 2011 ukončili činnost, Ranaldo natočil s kytaristou Alanem Lichtem, jazzovým varhaníkem Johnem Medeskim, multiinstrumentalistou a producentem Jimem O’Rourkem a bubeníky Sonic Youth Stevem Shelleym a Bobem Bertem album průzračných poprockových písní Beetwen the Times and the Tides. Z původně studiové sestavy vznikla koncertní kapela The Dust, ve které zůstal Licht a Shelley, s ní natočil povedené album Last Night On The Earth.