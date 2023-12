Pod stromeček knihu. Od čarodějnic přes geniální chobotnici až po divné děti

Jaroslav Čechura: Kronika jednoho šílenství. Čarodějnice na severní Moravě v 17. století

Proslulé čarodějnické procesy probíhaly během 17. století na severní Moravě a ve Slezsku. Vždy přitahovaly pozornost historiků, umělců i milovníků historie. Historik Jaroslav Čechura se pokusil vše zmapovat. Na základě bohatého, ale málo známého materiálu sledoval osudy žen i mužů obviněných z čarodějnictví. Díky přepisům výslechů budete takřka v přímém přenosu sledovat průběh „jednoho šílenství“ s tragickými následky pro nespočet nevinných lidí.

Jiří Dědeček: Dobrý ráno. Básně z let 1987-2020

Knihu autor vydává ke svým sedmdesátým narozeninám, pro radost. Obsahuje chronologicky řazené básnické sbírky, jak v průběhu desetiletí vycházely mimo autorovu písňovou tvorbu, a ukazuje ho jako literáta, básníka. Čtenář tu nalezne jak legendární sbírku Měsíc nad sídlištěm, jež byla v 80. letech nedílnou součástí tvorby Vladimíra Mišíka (text Dvacet deka duše, Víno, ženy, zpěv a mnoho dalších), tak i smutné žertíky pro dospělé Balady z bankovního sektoru, dále pak některé sbírky žijící až dosud v utajení, jako je Defilé, JáMy nebo Haiku haiečku.

Radka Denemarková: Čokoládová krev

Po Hodinách z olova se jedna z nejúspěšnějších a nejpřekládanějších českých autorek vrací k tématu ženské síly a odvahy. Jeden hrdina a dvě hrdinky. Bohatý ropný magnát Rockefeller, nespoutaná George Sand a hladová, vyčerpaná, ale stále tvůrčí Božena Němcová. Krátké epizody jejich životů spojuje motiv železnice, vlak projíždí devatenáctým stoletím - symbolem pokroku, ale patrná je i dusivost jeho dýmu.

Marek Dvořák: Mezi nebem a pacientem

Při jeho práci jde o vteřiny. Během nich se musí rozhodnout, vytěsnit emoce a často si i sáhnout na dno. Lékař letecké záchranky Marek Dvořák takové situace zažívá denně a teď i vás vezme do světa, o kterém snil už jako malý kluk. Jak vypadá práce doktora ve vrtulníku? Na které vzlety nikdy nezapomene? Kdy měl při zásahu strach a co už by ve službě nechtěl zažít? Je to vyprávění, při kterém se občas tají dech. Taky vás naučí, že při první pomoci se není čeho bát, a možná i přiměje víc přemýšlet nad tím, co v životě děláte.

Petra Soukupová: Divné děti a smutná kočka

Na tohle prázdninové dobrodružství nezapomenete! Mila s Petrem jsou pořád divní a pořád se kamarádí. Poslední týden prázdnin tráví s Milinými rodiči na chalupě, kde se seznámí s dětmi od sousedů. Luisa možná tak divná není, ale o to divnějšího má bratra. Eliáš neumí lhát, hlavně mamince, a když neví, co má dělat, tak prostě uteče. A s žádnými cizími dětmi se na rozdíl od Luisy bavit nechce. Pak se ale u nich na zahradě objeví zvláštní kočka, kterou nikdo nepostrádá. Nebo snad ano? Pokračování knihy Klub divných dětí, pro děti od deseti let i pro jejich rodiče. Od osvědčené autorky.

TIP Z CIZINY. Shelby Van Peltová: Pozoruhodně bystrá stvoření

Po manželově smrti začne Tova pracovat jako uklízečka v akváriu. Zaměstnání jí vždy pomáhalo vyrovnat se s těžkostmi, už od chvíle, kdy před více než třiceti roky záhadně zmizel její osmnáctiletý syn. Tova tam pozná Marcelluse, obří tichomořskou chobotnici. Ukáže se jako skvělý detektiv. Ví víc než lidé. A teď musí využít všechny triky, jichž je jeho staré bezobratlé tělo schopné, aby pro ni odhalil pravdu dřív, než bude pozdě… Krásné vyprávění s až pohádkovým přesahem nadchne všechny, kteří hltali romány typu Muž jménem Ove. Tuhle knihu napsala ale jedna mladá Američanka, Shelby Van Peltová. A ač je jejím debutem, v USA se hned po vydání (2022) stala bestsellerem.

TIP ZE SPORTU. Štěpán Filípek: Šmicer. Můj druhý život

Věčný úsměv, přezdívka Šmíca nebo Štístko, úspěchy v klubech i reprezentaci. To je Vladimír Šmicer. Po konci bohaté hráčské kariéry však začal poznávat, že „druhý život“ je kolikrát složitější. A paradoxně nejvíc, když se snažil pomoct českému fotbalu… U příležitosti padesátin rekapituluje hlavně posledních čtrnáct let: pootevře dveře do Slavie, s níž po návratu z ciziny získal dva tituly, přiblíží působení v roli manažera národního týmu, popisuje i boj za změny fotbalových poměrů po pádu Romana Berbra.

