Pět let práce se vyplatilo. Restaurátoři fresek v domažlickém kostele mají památkářského Oscara

Teď už mají všechny figury v domažlickém chrámu zase originální podobu. Výsledku si všimla odborná porota z Národního památkového ústavu. Suchanovi i Hrabálkovi udělila cenu Patrimonium pro futuro, a to v kategorii restaurování památky. „Samozřejmě nás to těší. Nicméně doufám, že to bylo naposledy,“ vtipkoval Suchan.