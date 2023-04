Pan Vajíčko byl svého času televizní hvězdou

Denně bylo potřeba až deset akcí, což nebylo pro tvůrce tak jednoduché, jak si dnes představujeme. Vše se dělalo ručně. Dvouvteřinových gagů a karambolů tak vznikalo okolo 500 za rok. Tvůrci byli požadavkem na další a další nápady doslova zahlceni, a tak byli sami diváci vyzváni k zasílání námětů na to, co by mohl jejich oblíbený Pan Vajíčko dělat.