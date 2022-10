Operní pěvkyně Edita Randová: Lidé dnes poslouchají odlehčenou hudbu

Jednadvacet let je doba, která stojí za ohlédnutí. Jaký z vašeho pohledu festival, jejž jste založila, dosud byl?

Ano, je na prvním místě. Myslím si, že v celém kulturním světě je to dnes nejdůležitější měřítko. V Itálii i u nás ale začínám sledovat tendenci, že diváci na koncertech preferují méně náročná díla. Ne kvalitativně, ale posluchačsky.

Proč to tak je?

Domnívám se, že je to tím, jak náročné období prožíváme. Není doba pro poslech náročných děl Wagnera, Mahlera nebo Strausse, mnoho pořadatelů mě už dokonce požádalo, abych ze svého programu jejich díla pro daný koncert vyřadila.

Brala jste na to při sestavování programu pro letošní ročník Tónů nad městy ohled?

Ano, samozřejmě. Posluchači jsou pro mě na koncertech ti nejdůležitější. Nesestavuji program podle toho, co se líbí mně, ale co chtějí slyšet oni. Zaměřili jsme se tedy na to, aby byl repertoár odlehčený a aby šli návštěvníci domů nadšení, nikoli smutní.