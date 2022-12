Obrazy Pavla Rajdla je třeba vnímat srdcem

Svítání (2018), obraz vzniklý kombinovanou technikou, by vlastně mohlo být pilotním dílem, ve kterém je soustředěna veškerá autorova invence, ale i duchovní náboj. To, co je na něm zobrazeno, zná každý, kdo se probudil někdy nad ránem a podíval se z okna. Z mlžného nazlátle zahnědlého oparu se dere na povrch slunce. Zatím je pouze tušenou tečkou v dáli, potrhaná mračna a inverzní mlha ho zatím nepouštějí na scénu.