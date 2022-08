O vinyly je velký zájem, přesto se mohou přestat vyrábět

Černé gramofonové desky jsou in a zájem o ně raketově roste, to je všeobecně známý trend. Technologie se už desítky let nemění. Je ale možné, že se vinyly v budoucnu přestanou vyrábět.

Foto: Profimedia.cz Vinylová deska

Článek Tahounem trhu je Severní Amerika, kde se prodají miliony vinylových desek každý rok. Významnými trhy jsou také Velká Británie a Německo. Desky jsou drahé, ale zákazníkům to nevadí, kupují je převážně lidé, kteří hudbě rozumí a nereagují na módní trendy. Proti vinylu se ale objevují i námitky, materiál prý není ekologický. Nizozemská firma nyní nabízí nové desky, které na původní materiál rezignují. Harm Theunisse z Green Vinyl Records tvrdí, že vyvinuli stroj, který potřebuje o 90 % méně energie než klasický lis na černé desky. Lisování je podle něj rychlejší a ekologičtější. Red Hot Chili Peppers vydali novinku Tippa My Tongue Kultura „Tento stroj zvládne téměř o 40 % větší kapacitu než tradiční. Lisování je rychlejší a lepší pro naši planetu.“ Stroj vůbec nepotřebuje vinyl. Používá polyethylentereftalát, což je termoplast známý po celém světě pod zkratkou PET. Vyrábějí se z něj lahve a dá se velmi dobře recyklovat. V Německu se PET lahve běžně zálohují. Nedostatek materiálu V současné době je vinylových desek nedostatek, vysoká poptávka a covid narušily dodavatelské řetězce a někde musí odmítat objednávky. Náhrada za černé desky se ale hledá už dlouho, problémem byla hlavně odolnost materiálů a také schopnost dosáhnout stejné kvality zvuku. A vinyloví fajnšmekři jsou velmi citliví. Odbornice na udržitelnost Sharon Georgeová věří, že nizozemská metoda je „skutečný krok správným směrem“, i když je to trochu dražší. „Musíme přestat myslet na finanční náklady a myslet na náklady planety a náklady na naše zdraví,“ uvedla. Může se vám hodit na Zboží.cz: Zahraniční hudba na LP

