Nové knihy: Woolfová, Svěrák a Diestler

Virginia Woolfová: Plavba

První román proslulé anglické spisovatelky vyšel v roce 1915 a Woolfová na něm pracovala v době, která pro ni byla neobvykle těžká, a kdy trpěla opakujícími se depresemi. Dílo si drží tradiční románovou podobu, ale již v sobě skrývá zárodky toho, co zdobí autorčinu vrcholnou tvorbu: inovativní vypravěčský styl, vhled do ženské psychiky, téma sexuality a smrti.

Román vychází v českém překladu poprvé. Přeložila ho Zuzana Mayerová, která získala za překlad předchozího románu Virginie Woolfové Roky (2021) Cenu Josefa Jungmanna udílenou Obcí překladatelů.

Odeon v edici Knihovna klasiků, 488 stran, 599 Kč

Foto: Odeon v edici Knihovna klasiků Obal knihy

Sarah Pearseová: Letovisko

Na ostrově u anglického pobřeží bylo otevřeno moderní, idylické letovisko slibující odpočinek a relaxaci. Jenže samotný ostrov, jemuž vévodí přírodní dominanta zvaná Smrťákova skála, má temnou minulost. O tomto někdejším působišti sériového vraha se totiž proslýchá, že je prokleté…

Když je pod jógovým pavilonem nalezena mrtvá mladá žena, zdá se, že šlo o tragickou nehodu. Inspektorka Elin Warnerová však záhy zjistí, že oběť na ostrově vůbec neměla být. A když se najde další tělo, tentokrát utonulého muže, Erin pojme podezření, že tato úmrtí nemohou být náhoda.

Kalibr, 336 stran, 449 Kč

Foto: Kalibr Obal knihy

Eva-Maria Bastová: Mata Hari – Vycházející slunce Pažíže

Životopisný román přibližuje osudy tajemstvím opředené tanečnice známé jako Mata Hari, jejíž pravé jméno znělo Margaretha Zelleová (1876–1917).

Narodila se v Nizozemsku, nějakou dobu žila s manželem na Sumatře a po rozpadu manželství zakotvila v Paříži. Na veřejnosti vystupovala jako dcera vznešeného bráhmana a svůj životní příběh vyšperkovala mnoha neuvěřitelnými příhodami. Netušila, že její poslední role svůdné německé špionky ji nakonec přivede až před popravčí četu.

Ikar v edici Významné ženy, 368 stran, 399 Kč

Foto: Ikar Obal knihy

Petr David, Vladimír Soukup: Beskydy známé i neznámé

Jaro už je skoro za dveřmi a s ním se opět blíží i čas cestování po krásách naší vlasti. Nechte se při svých toulkách inspirovat nejnovější publikací oblíbené autorské dvojice Petr David a Vladimír Soukup Beskydy známé i neznámé.

Pečou se tu valašské frgále, pálí úžasná slivovica, malým horám zde říkají horečky a poutníkovi nabídnou pohostinství třeba u Maměnky či Pantáty. No, není tu hezky…? Na svých výpravách bychom neměli minout skanzen v Rožnově pod Radhoštěm ani rázovité Pustevny se stavbami Dušana Jurkoviče.

Universum, 240 stran, 399 Kč

Foto: Universum Obal knihy

Barbora Melíková: O medvídkovi, co neuměl plavat, ale naučil se číst

Medvědí kluk Šimon se naučil spoustu věcí – chodit, mluvit, skákat… Ale naučí se i plavat? Co když ne? A co když se mu kvůli tomu začne někdo posmívat? Co si počne a co všechno ho čeká?

Bohatě ilustrovaný příběh plný emocí pro malé i velké, který pohladí, podpoří a pomůže dětem budovat vlastní sebehodnotu a sebeúctu. Při střetu se životní překážkou je totiž možné cítit selhání a stud, nebo odhodlání ji zdolat. Jak chcete, aby to měly vaše děti? Předejte jim s námi proto zprávu: Nevadí, že něco neumíš, můžeš se to naučit!

Pointa, 48 stran, 329 Kč

Foto: Pointa Obal knihy

Olga Rusnáková: Zachumlej se, pohádka začíná

Pohádkové příběhy přinášejí dětem laskavou moudrost a velmi citlivě uchopené ponaučení okořeněné špetkou poezie. Před branami fantazie někdy zažíváme obyčejnost. Obyčejnost? I ta bývá často úsměvná, však uvidíte. Podaří se pošťáku Edovi doručit všechny dopisy na jeho kouzelném kole? Překoná sněhová vločka Kristýnka strach z výšek? Splní se starému dřevěnému mostu jeho tajný sen? Dvě nerozlučné kamarádky Dobrovolnice a Doopravdice vás provedou každým příběhem a ani na konci pohádky vás nenechají vydechnout.

Pointa, 112 stran, 349 Kč

Foto: Pointa Obal knihy

Martin Šámal: Emil Holub

Dr. Emil Holub (1847–1902) je bezpochyby naším nejslavnějším cestovatelem 19. století a je jediným, jehož jméno se udrželo v povědomí široké veřejnosti. V Africe strávil Emil Holub celkem jedenáct let. Do Čech přivezl neuvěřitelně početné sbírky etnografických předmětů, přírodních poznatků apod., ale také cenné vědecké poznatky z mnoha oborů, výkresy, meteorologické poznámky apod. Ve Vídni a v Praze uspořádal velkolepé výstavy svých sbírek. Intenzivně se věnoval literární a přednáškové činnosti. Lze říci, že touto činností do značné míry utvářel obraz Afriky a jejích původních obyvatel v zemích rakouské monarchie.

Vyšehrad, 480 stran, 499 Kč

Foto: Vyšehrad Obal knihy

Petr Andreas, Jan Marek: Srdce napůl

Knižní rozhovor s dětským kardiologem prof. Janem Markem nese příznačný název „Srdce napůl“. Jan Marek totiž strávil polovinu svého profesního života v Česku (resp. Československu) a polovinu ve Velké Británii, polovinu prožil v totalitě a druhou polovinu žije v demokracii. Vystudoval 2. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, postgraduální výuku absolvoval částečně v Houstonu a Torontu. Dvacet let pracoval v Dětském kardiocentru Fakultní nemocnice Motol, kde šéfoval pracovišti Echokardiografie a prenatální kardiologie. Podílel se na vzniku a rozvoji prenatálního screeningu vrozených srdečních vad v Československu a České republice a moderní diagnostické metody v kardiologii pak pomáhal zavádět v řadě zemí světa. S profesorem Markem besedoval novinář Petr Andreas.

Vyšehrad, 352 stran, 449 Kč

Foto: Vyšehrad Obal knihy

Radek Diestler: Praha beatová

Hudební publicista a historik Radek Diestler se ve své publikaci zabývá fenoménem rockových klubů. Nabízí nám v ní „Magical Mystery Tour“ po pražských lokalitách spojených ve druhé polovině 20. století (s mírným přesahem za rok 2000) s rockovou hudbou. Navštívíme kluby, sály, kulturáky, máničkovské hospody, otevřené byty i zkušebny. Vypravíme se za Bosou hlavou i Plechovým dědečkem, na rock'n'roll půjdeme do Merkuru i na Rokosku, na metal do Barikádovny. Odkryjeme tajemství popelářské bedny před New Clubem a uvnitř okusíme proslulou leteckou limonádu. A pak skončíme na hřbitově, jako ostatně všichni.

Academia, 708 stran, 895 Kč

Foto: Academia Obal knihy

Zdeněk Svěrák: Tatínku, ta se ti povedla

Pohádky, které si vymýšlel herec pro své dvě děti, když byly malé, nejprve vydal knižně v roce 1991 u nakladatelství Albatros, následně je sám načetl pro vydavatelství Supraphon, kde v tomtéž roce vyšly na CD a audiokazetě. V rámci velkého návratu obliby vinylových desek se nyní audiokniha dostává poprvé na LP desku. Hrdiny jsou na ní tatínek Šíma a jeho děti Petřík a Petruška, kteří odmítají klasické pohádky, na něž jsou zvyklé a dávno je znají, a vyžadují pohádky, jež si tatínek sám vymýšlí. Vyprávění autora, doprovázené hudbou Petra Skoumala, je skutečně originální formou příběhů před usnutím, plné humoru a nečekaných situací i vtipných zápletek.

Supraphon, 43:34 min., 649 Kč

Foto: Supraphon Obal knihy

Tlustý je tlustý. Muž je muž. Češtiny se změny Dahlových děl netýkají Kultura