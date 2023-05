Nové knihy: Valentová, Zvěřová a Christie

Pete Zacharias: Spálený zimou

Rooker Lindström už nemá pro co žít. Zabili mu syna, a i když pomohl vypátrat pachatele, nezbylo mu na světě nic – jen přítel alkohol, se kterým se uchýlil do odlehlé chaty v lese, aby všechno skoncoval.

Ta chata patřívala jeho otci, jednomu z nejhorších sériových vrahů, a kdyby její stěny mohly vyprávět, křičely by hrůzou z toho, co se tu odehrávalo.

A pak Rookera vyhledá detektiv Tess Harlowová, která od něj potřebuje něco, co jí může poskytnout jen on: náhled do mysli vraha. Někdo totiž začal páchat stejná zvěrstva jako jeho otec.

Kalibr, 320 stran, 399 Kč

Foto: Kalibr Obal knihy

Chris Hadfield: Smrtící Apollo

1973: přísně tajná mise v rámci posledního letu na Měsíc. Tři astronauti v maličké kosmické lodi čtyři sta tisíc kilometrů od domova. Čtyři sta tisíc kilometrů od jakékoliv pomoci. NASA se chystá vypustit Apollo 18.

Ačkoliv se tato mise tváří jako vědecká, letový kontrolor Kazimieras „Kaz“ Zemeckis ví, že její účel má temnější pozadí. Zpravodajské služby totiž odhalily, že Ameriku tajně špehuje sovětská vesmírná stanice, a Apollo 18 představuje možná jedinou šanci, jak jí v tom zabránit.

Laser, 448 stran, 499 K

Foto: Laser Obal knihy

Kate Spencerová: Miláčkové z metra

Franny Doyleová má příšerný den. Zrovna dostala výpověď v práci, a aby toho nebylo málo, zasekla se ve dveřích metra a roztrhla si své oblíbené hedvábné šaty. Takže teď kdekdo ví, jaké nosí spodní prádlo. Jedno pozitivum to ale má – své sako (Gucci!) jí nabídl pohledný cizinec. Že by se snad den začal ubírat lepším směrem? Bohužel… to nehrozí. Někdo zveřejnil fotky z jejich náhodného setkání na internetu!

Ikar, 360 stran, 399 Kč

Foto: Ikar Obal knihy

Zuzana Zvěřová: Letem světem za pár korun

Jak vypadají výlety s průvodci, které potkáte v Africe či Asii na pláži? Co dělat, když na dovolené onemocníte? Na jaké podvody si dát pozor při půjčování auta v zahraničí? Jaké výslechy vás mohou čekat na letišti mimo EU a jak jim předejít? Jak cestovat opravdu levně a nenechat se okrást žádným obchodníkem? To všechno popisuje ve své knize Zuzana Zvěřová, cestovatelka a influencerka, která na sociálních sítích radí lidem, jak se vydat do zahraničí za pár korun, na co si tam dát pozor a co navštívit.

Universum, 192 stran, 359 Kč

Foto: Universum Obal knihy

Ivar Leon Menger: Když přišlo zlo

Hluboko v severních lesích, v malé chatě na jezerním ostrově, s pevninou sotva viditelnou v dálce, žije šestnáctiletá Juno celý život v takřka kompletní izolaci od okolního světa. Společnost jí dělají jen rodiče a malý bratr Boy. Žijí v zaběhnutém rytmu – rybaření, vaření a hraní deskových her. A přesto žijí v permanentním strachu. Neboť na druhé straně jezera číhá nebezpečí – neznámí lidé, kteří se je snaží vypátrat a pomstít se celé rodině za to, co otec kdysi udělal.

Metafora, 272 stran, 359 Kč

Foto: Metafora Obal knihy

Lena Valenová: Cool Girl!

Nakolik můžeme zůstat sami sebou, když denně sdílíme svůj soukromý život online? Za každým profilem se skrývá bytost plná nadějí, tužeb a snů. Tina, Marta a Anet jsou středoškolačky na prahu dospělosti. Jsou sebevědomé, ambiciózní, talentované. Spojuje je touha vítězit. Každá je v něčem výjimečná. Tina miluje společenský tanec, Marta je hvězdou atletického oddílu a Anet se připravuje na studium klavíru. Jak s jejich světem zamává účast ve vysoce sledované soutěži?

Pointa, 408 stran, 349 Kč

Foto: Pointa Obal knihy

Lena Valenová: Bohemian Royals 2: Hradní intrikáři

Je po korunovaci, kterou poznamenala další tragédie. Jak se panovnický pár vypořádá se závazkem vůči celé zemi a s blízkostí Albertovy středoškolské lásky? Leontýna dosud žila v bezpečí zdí královského paláce. Snaha o vystoupení z vlastního stínu a naslouchání hlasu svého srdce se jí ale krutě vymstila. Felixův svět je vzhůru nohama. Má plnou hlavu osobního strážce a nemůže přestat myslet na Albertův tajný plán. Karty jsou rozdány k nové hře.

Pointa, 424 stran, 499 Kč

Foto: Pointa Obal knihy

Stacey Kennedyová: Zachraň mě

Mladá reportérka Hazel Roseová má před sebou nový úkol – najít maskovaného muže z fotografie pořízené v erotickém klubu Phoenix a pokusit se s ním udělat rozhovor. V čem je háček? V tom, že Hazel už ví jak o klubu, tak o muži ukrytém za zlatou maskou. Jmenuje se Kieran Black a je to její sexy spolubydlící. Hazel za žádnou cenu nechce odhalit světu jeho identitu, stejně jako se neodvažuje s ním probírat jeho tajnou vášeň. Kieran preferuje sex tvrdý a vztahy krátké.

Metafora, 208 stran, 249 Kč

Foto: Metafora Obal knihy

Narine Abgarjanová: Čtyři ženy a jeden pohřeb

V provinčním arménském městečku Berd zemře kameník Simon, který je mimo svou zručnost známý jako velký záletník. Spolu s manželkou, všemi příbuznými a sousedy se s ním přicházejí rozloučit také čtyři jeho bývalé milenky – každá se svým životním příběhem, každá s dávnou šťastnou vzpomínkou. Jejich osudy jsou tragické, poznamenané toxickými vztahy v dětství, dospívání či v manželství. Simon prochází životem těchto zlomených, ztrápených, zavržených a zneuctěných žen jako životodárná síla, která jim vrátí ženské sebevědomí, radost a vědomí, že svět může být přese všechno strádání krásný.

Prostor, 256 stran, 397 Kč

Foto: Prostor Obal knihy

Agatha Christie: Svědkyně obžaloby

Vyprávění se z velké části odehrává u soudu, kde se mladík Leonard Vole snaží zprostit obvinění z vraždy Emily Frenchové – o čtyřicet let starší dámy, která do něj byla zamilovaná a odkázala mu svůj majetek. Obhajoby se ujme právní zástupce pan Mayhew spolu s královským radou Sirem Wilfridem. Právě jim se dostane do rukou šokující důkaz, který může vše zvrátit. V hlavních rolích se představí Viktor Kuzník, Petr Štěpán, Libor Hruška a Barbora Goldmannová.

Audioteka, 2 hodiny 56 minut, 349 Kč