Nové knihy: Rourkeová, Drahonínský a Foglar

Kniha je osobní zpovědí šestinásobného paralympijského medailisty Davida Drahonínského, který žil do 16 let jako každý jiný kluk. V roce 1999 však pod vlivem náměsíčnosti vypadl z balkonu a vážně si poranil páteř, slezinu a játra. Po několika měsících strávených v nemocnici a kladrubském rehabilitačním ústavu skončil na invalidním vozíku. Navzdory nelehké životní situaci se dokázal odrazit ode dna, vystudovat vysokou školu a stát se špičkovým lukostřelcem, který má na kontě několik medailí, včetně šesti z paralympijských her (dvě zlaté, tři stříbrné, jedna bronzová), a dva světové rekordy.

Každý z mé rodiny někoho zabil. Někteří z nás, ti, kteří dosáhli výrazných úspěchů, zabili dokonce vícekrát. Nechci to dramatizovat, ale je to tak.

Někteří z nás jsou dobří, jiní špatní a někteří prostě jen nešťastní. Já jsem Ernest Cunningham. Říkejte mi Ern nebo Ernie. Přál bych si, abych zabil toho, kdo rozhodl, že naše rodinné setkání by se mělo konat v lyžařském středisku, ale je to trochu složitější.

Skautská nadace Jaroslava Foglara připravila spolu s nakladatelstvím Albatros výbor z Foglarových deníků z let 1920-1937 s názvem Celý den drobně prší. Publikace představuje jedinečnou možnost nahlédnout do autorova života a poznat ho tak, jak ho z žádného životopisu či z jeho vlastních knih dosud čtenáři neznají. Vedle jedinečného vhledu do Foglarovy každodennosti, jak ji prožíval a zachycoval v deníku, přináší svazek také unikátní obrazový materiál: množství fotografií, dobové plakáty a úryvky z kronik a časopisů, do nichž spisovatel přispíval. V následujících šesti letech by měly vyjít ještě tři svazky deníků z let 1938-1948, pokrývající Foglarovo nejvíce tvůrčí období.