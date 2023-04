Nové knihy: Pořízková, Klíma a Daneš

Jana Karšaiová: Sametový rozvod

Katarína se na vánoční svátky vrací z Prahy do rodné Bratislavy, aby strávila nějaký čas s rodiči a bratrem. U vánoční tabule ovšem chybí dva členové: Dora, její starší sestra, která už několik let žije v USA, a Katarínin český manžel Evžen. Zatímco Dořinu nepřítomnost rodina už dlouho ignoruje a dělá, jako by ani neexistovala, náhlou Evženovu absenci musí Katarína vysvětlit. A to, že manžel už dva měsíce nespí doma a ona vlastně neví, kde je, zřejmě stačit nebude. Rozchod mezi hlavní hrdinkou a jejím manželem je paralelou sametového rozvodu mezi Českou a Slovenskou republikou.

Odeon v edici Světová knihovna, 176 stran, doporučená cena 319 Kč

Foto: Odeon v edici Světová knihovna Obal knihy

Josef Klíma: Sedm schodů k moci

Děj je volně inspirován českým politickým prostředím po roce 2000. Sleduje kariérní vzestup venkovské servírky Anny Malé až do nejvyšších politických pater a ložnice ministra Tomáše Vichra. Dostane se z malého města do Prahy a nastoupí jako servírka do jídelny poslanecké sněmovny. Ačkoli na začátku rozezná s bídou premiéra a o politiku se nezajímá, postupně začíná poznávat nejen její svět, ale hlavně její zákulisí. K tomu jí pomáhá bulvární novinář Ivan Krčka. Uzavřou tiché spojenectví, z něhož oba mají prospěch.

Podle knižní předlohy natočila televize Prima stejnojmenný televizní seriál s Evou Podzimkovou a Jiřím Vyorálkem v hlavních rolích.

Kalibr, 472 stran, 499 Kč

Foto: Kalibr Obal knihy

Stacey Abramsová: Spící spravedlnost

Život Avery Keeneové, která pracuje jako koncipientka pro legendárního soudce Howarda Wynna, se náhle obrátí vzhůru nohama. Zasáhne ji zpráva o tom, že její nadřízený leží v kómatu v nemocnici a ona byla ustanovena jeho zákonnou zástupkyní. Měl rozhodující slovo v mnoha velkých případech a vypadá to, že byl rovněž na stopě spiknutí, které sahá až do nejvyšších mocenských kruhů Washingtonu. Tajně také zkoumal pozadí jednoho z nejkontroverznějších případů, jaké má soud právě na stole – návrh fúze mezi americkou biotechnologickou společností a indickou firmou zabývající se genetikou. Jejich spojení slibuje dechberoucí výsledky na poli medicíny.

Kalibr, 432 stran, doporučená cena 499 Kč

Foto: Kalibr Obal knihy

Petra Poncarová: Libůstky a neřesti

Povídky o mezilidských vztazích, a především o lásce ve všech jejích podobách – o lásce erotické, lásce mezi ženami a muži i mezi muži navzájem, o manželských úspěších a ztroskotáních i o nevěře. O snech a touze lidí vyšvihnout se na vrchol, a podivných cestách, kterými se toho hrdinové povídek snaží dosáhnout. Ale i o vnitřní síle, která jim dovolí opustit zavedené stereotypy a naprosto změnit vlastní život.

Brána, 160 stran, 299 Kč

Foto: Brána Obal knihy

Martin Daneš: Bretonci, Ar Vretoned

V prvním roce koronavirové pandemie vyrazil ve Francii žijící spisovatel Martin Daneš na pouť Dolní Bretaní. Za dva týdny nachodil desítky kilometrů.

Ačkoli musel poutník často skrývat tvář pod rouškou a hledání míst, kde by se najedl či přespal, se nejednou proměnilo v dobrodružství, na cestách Dolní Bretaně nasbíral jedinečné zážitky a navázal nová přátelství. Své cestovní zkušenosti vtělil oblíbený spisovatel a překladatel do „románu přítomného okamžiku“ Bretonci. Citlivě i s jemným humorem v něm čtenáři nabízí možnost prozkoumat rázovitý francouzský region a rovněž zprostředkovává neopakovatelné pocity, které člověk nezažije nikde jinde než na cestě.

Lidové noviny, 280 stran, 369 Kč

Foto: Lidové noviny Obal knihy

Pavel Gross: Hlubiny a posedlosti

Autobiografické vyprávění začíná zážitky skupiny mladistvých romanticky založených kamarádů v dobách tvrdé totality padesátých až šedesátých let. Magický svět modrozelených hlubin zatopených kamenolomů je jejich společným náboženstvím a jejich primitivní začátky potápění rituálem. Tyto ničím nezatížené časy mladistvého poznávání světa se všemi jeho láskami, dobrodružnými a bláznivými prožitky pomalu přerůstají do vážnějších zájmů. Autor je již během svých studií posedlý myšlenkou, jak přizpůsobit člověka zase zpět tomu prostředí, ze kterého vzešel.

Jota, 368 stran, 498 Kč

Foto: Jota Obal knihy

Chrystyna Lucyk-Bergerová: Vzpomínky na Ukrajinu

Larysa je krejčovou. Během druhé světové války se snaží přežít na okupované Ukrajině. Obklopena nepřáteli dává najevo svůj vzdor tím, že své výrobky zdobí výmluvnými výšivkami.

Mychajlo je voják, který se na Štědrý den vrací z východní fronty na Ukrajinu. Při cestě svou zemí je nucen čelit utrpení, které válka jeho spoluobčanům přinesla.

Marusju a její rodinu jedno brzké ráno probudí příjezd nacistů, hledajících jejího bratra, partyzána. Když vojáci prohledávají dům, mají členové rodiny jen několik okamžiků na to, aby učinili rozhodnutí, které ovlivní, jestli tuto návštěvu přežijí. Šest příběhů z těžké doby spojuje naděje a jsou oslavou vytrvalosti a nezdolnosti lidského ducha.

Jota, 176 stran, 328 Kč

Foto: Jota Obal knihy

Valentina Farinacciová: Momentálně nedostupná

Vittoria si píše blog o hudbě, vydělává si úklidem a sní o tom, že se jednou bude psaním živit. Stačí ale jedna náhodná fotka na Instagramu a v její kariéře nastane naprosto nečekaný obrat: její účet sledují tisíce followerů. A než se stihne vzpamatovat z nebývalého zájmu, je z ní instagramový guru životního stylu, nebo spíš rychlého stravování. Autorka vypráví ten nejaktuálnější možný příběh a dělá to nejmodernějším možným způsobem. Současným jazykem s minimální interpunkcí a maximální autentičností dává slovo mladé ženě, která má v sobě spoustu nejistot a nenaplněné lásky a prožívá velký virtuální úspěch, aby zjistila, že opravdový život je jinde.

Metafora, 200 stran, 299 Kč

Foto: Metafora Obal knihy

Pavlína Pořízková: No Filter

Pavlína prožila dětství v totalitním Československu. Když jí byly tři roky, uprchli její rodiče do Švédska a trvalo šest let, než se mohli s malou dcerou znovu shledat. Její půvab a krása brzy oslovily západní modelingové agentury. V roce 1984 se poprvé objevila na obálce módního časopisu Sports Illustrated, v roce 1989 uzavřela smlouvu s kosmetickou společností Estée Lauder. Její tvář byla všude. Při natáčení videoklipu k písni Drive kapely The Cars se potkala se zpěvákem Ricem Ocasekem, do kterého se zamilovala. Jemu bylo čtyřicet, jí teprve devatenáct. Po třech dekádách se manželství rozpadlo, dostavily se pocity smutku, osamění, odloučení, a nakonec rozvod. Po manželově smrti – a po odhalení hluboké zrady – ohromila své fanoušky odzbrojující upřímností.

Kniha je vyznáním zralé ženy, jež otevírá témata stárnutí, zármutku a hledání smyslu života.

Jota, 224 stran, 348 Kč

Foto: Jota Obal knihy

Martin Moravec, Josef Mareš: Moje případy 1. oddělení

Pozor, začíná výslech! Odpovídat bude Josef Mareš, nejznámější český kriminalista, autor seriálů Devadesátky a Případy 1. oddělení. Vyřešil stovky vražd a teď vypráví o vrazích, obětech i nejzajímavějších případech. Zároveň vás vezme do zákulisí práce vyšetřovatele. Jak se proti zločincům sbírají důkazy? Jak probíhají výslechy a co všechno se při nich může stát? Kdy mu šlo o život a jak se vyrovnával se zlem, které viděl? Mareš strávil u policie téměř třicet let a zažil i divoká devadesátá léta. Byl u vytahování sudů z Orlické přehrady, mluvil s tak otrlými lidmi, jako byli Jonák, Mrázek či Roubal, a vyšetřoval několik přestřelek, do kterých byla zapletena mafie. Text čtou herci Miroslav Hanuš či Josef Pejchal.

Témbr, 9 hodin 56 minut, 349 Kč