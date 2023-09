Nové knihy: Polman, Fidler a Kingstonová

Neuvěřitelný příběh statečné ženy Blanky Čílové (95 let), která se v mládí zapojila do protikomunistického odboje, je založený na autentických rozhovorech a archivních materiálech.

S manželem Zdeňkem patřila k novopacké odbojové skupině. Roku 1949 byla celá skupina zatčena, manžel uvězněn a Blanka se stává samoživitelkou. Zdeňka po propuštění sužovaly vleklé zdravotní problémy a Blanka se o něj starala až do roku 1969, kdy zemřel na rakovinu jícnu způsobenou ozářením v uranových dolech.

Biografie sepsaná historikem Jiřím Fidlerem, se snaží se schematismy vypořádat důrazem na podrobný životopis, zařazený do proměnlivých kontextů událostí. Svobodův osobní život byl z tohoto hlediska velmi pestrý a plný zvratů, zatížený tragédiemi včetně ztráty jediného syna, ale jinak naplněný úspěchy vojáka, podílejícího se na vzniku a později obnovení československého státu, úspěchy i nezdary politika, snažícího se původního ducha tohoto státu aspoň zčásti udržet.

Příběhů, jež by se daly o cechu smrtek vyprávět, je bezpočet. Od doby, kdy se Nimbus ujal péče o lidstvo, do chvíle, kdy se smrtka Goddard pokusila obrátit systém naruby, uběhly stovky let. Lidé žili dlouho ve světě bez hladu, nemocí a smrti, v němž jako živé nástroje regulace počtu obyvatel sloužily smrtky.