Nové knihy: Poláčková, Steelová a Kundera

Charmaine Wilkerson: Černý dort

Když Eleanor Bennettová zemře, zůstanou po ní dvě děti, Byron a Benny, a bizarní dědictví: černý dort, upečený podle rodinného receptu s dlouhou historií, a hlasová zpráva. Jejím prostřednictvím Eleanor sdílí bouřlivý příběh o tvrdohlavé mladé plavkyni, která utekla z rodného ostrova poté, co čelila podezření z vraždy. Srdceryvné svědectví ale nevysvětlí všechno a záhada pohřešovaného dítěte teď může zpochybnit vše, co Byron a Benny dosud o svém původu věděli.

Metafora. 320 stran, 449 Kč

Richard Rohr: Dýchat pod vodou

V této knize autor ukazuje, že principy Ježíšovy radostné zvěsti jsou obsaženy ve Dvanácti krocích Anonymních alkoholiků – léčebného systému, který mnoha lidem na celém světě pomohl k uzdravení ze závislosti. Hluboký a zkušeností prověřený návod obsažený ve Dvanácti krocích se může zároveň stát cestou k opravdovému osvobození od jakékoli závislosti – jak od té zjevné na alkoholu či drogách, tak od té běžnější, ale mnohem hůř viditelné závislosti na našich představách a naší sebelásce. V základě každé závislosti není totiž nic jiného než to, co křesťanství nazývá oním dnes poněkud vyprázdněným pojmem „hřích“.

Vyšehrad, 120 stran, 249 Kč

David Michie: Zákon karmy

Veškerá pravda prochází třemi stadii. V prvním je terčem posměchu, ve druhém se setkává s prudkým odporem, a nakonec je přijata jako naprostá samozřejmost. Proč tak málo věříme v karmu? Protože nepůsobí okamžitě. Co kdyby se ale následky činů a myšlenek dostavovaly ihned? Jednoho rána se lidé probudí a zjistí, že se působení karmy značně urychlilo. Nyní je vše dobré do několika minut odměněno, například nečekaným zbohatnutím, a naopak a podvody záhy přivolávají pohromu. Jedni chápou více a více, druzí se zatvrzují. Do té doby neznámý buddhistický mnich láma Taši se stane žádaným hostem televizních pořadů a je vyhledáván pro moudré rady.

Metafora, 499 stran, 432 Kč

David Urban: Déja vu

V polorozpadlém domě na okraji města se uprostřed tuhé zimy najde tělo bezdomovce v pokročilém stadiu rozkladu. Místo činu vypadá jako z hororu a poručík Eda Braun se nedokáže ubránit pocitu, že podobnou scénu už viděl. Je to jako déja vu. Jak se s kolegyní Dianou Černou ponořují do vyšetřování, zjišťují, že to nebyla jen domněnka – v domě už opravdu někdo zemřel. Jedná se o náhodu, nebo zlý úmysl? Případy zůstávají zahalené tajemstvím stejně jako starý dům. Kriminalisté však musí spleť otázek rozklíčovat včas, protože pokud jde skutečně o dílo vraha, brzy by mohl přijít k újmě další nevinný člověk.

Kalibr, 272 stran, 329 Kč

Lenka Poláčková: Co zpívá sojka

O adventu roku 883 se na dvoře knížete Svatopluka hoduje. Hostem je i Bořivoj, vůdce Čechů, a všechna ta sláva má jediný cíl: přesvědčit ho, aby změnil víru a přijal křest z rukou arcibiskupa Metoděje. Proto také mezi stoly obchází pohádkář Sojka a na přání knížete servíruje hostům příběhy. Jenže není všechno tak, jak se na první pohled zdá. Morava, navzdory své moci, není zemí klidnou a ani Sojka není tím, kým se zdá být. Historický román z doby Velkomoravské říše, jehož hrdiny jsou nejen velmožové a biskupové, ale především zpívající Sojka, její putování zemí, její vyprávění a hledání lásky.

Ikar, 296 stran, 299 Kč

Mark Greaney: Neřízená střela

Court Gentry je bývalý agent CIA a má pověst nejlepšího nájemného vraha na světě. Přezdívá se mu Šedý muž a kolují o něm doslova legendy. Je to samotář bez rodiny, přátel i domova. Přijímá pouze zakázky na likvidaci zločinců. Pohybuje se jako stín, splní i nemožné a pak zase zmizí. Bývalý špičkový zabiják CIA Court Gentry věřil, že najde útočiště v amazonském pralese. Ale jeho krvavá minulost si ho najde, když ho ruský mafiánský boss donutí dát se znovu na útěk. Court se rozhodne odcestovat k jedinému člověku na světě, kterému může věřit – jenže dorazí pozdě. Jeho přítel zemřel.

Kalibr, 432 stran, 499 Kč

Angela Marsonsová: Smrtící volání

V obchodním centru se najde ztracená holčička. Její matku objeví mrtvou o pár hodin později v nedaleké opuštěné budově. Než si inspektorka Kim Stoneová stihne položit otázku, co za touto precizně provedenou vraždou vězí, naleznou v místním parku další oběť, která zemřela stejným způsobem. A které někdo unesl šestileté dítě. Brzy nato přistane na Kimině stole dopis s výzvou: Musíte mě zastavit, než ublížím někomu dalšímu. Nechci nikoho zabít, ale nemám na vybranou…

Kalibr, 334 stran, 459 Kč

Danielle Steelová: Dětská hra

Kate Morganová, seniorní partnerka prestižní newyorské advokátní kanceláře, nemůže být na své tři dospělé děti pyšnější. Tamara, Anthony a Claire navštěvovali skvělé školy, zvolili si úžasné profesní dráhy a jejich otec by na ně jistě byl hrdý. Kate, která je po smrti manžela už léta svobodnou matkou, má svou rodinu, kariéru, a dokonce i své vlastní emoce pevně na uzdě a nikdy si nepoložila otázku, jestli své děti skutečně zná… Nebo zda jsou naděje, které do nich vkládá, ty správné a zda si je přejí. Teď se to má dozvědět.

Ikar, 272 stran, 299 Kč

Milan Kundera: Unesený Západ

Osmý svazek esejů Milana Kundery obsahuje dva texty: Nesamozřejmost národa, projev Milana Kundery na sjezdu Svazu československých spisovatelů v roce 1967, a francouzsky psaný esej Unesený Západ (1983) v překladu Anny Kareninové. Text na záložku napsal Jiří Brabec. Na vstupní projev Milana Kundery na sjezdu spisovatelů v roce 1967, obsažený v této knížce pod názvem Nesamozřejmost národa, reagovala komunistická strana obviněním, že vytvořil „politickou a filozofickou platformu“ opozice. Kundera však nemířil jen do prostoru tehdejší politiky. Problém nesamozřejmosti, tj. i ohroženosti kultury národa nastolil jako problém evropský.

Atlantis, 70 stran, 165 Kč

Jan Hocek: Centrální stezka-Napříč Českem od západu k východu

Dálkové trasy se v Česku těší stále větší oblibě a již dávno neplatí, že za nimi musíte cestovat do zahraničí. Naši zemi křižuje od severu k jihu, od západu k východu několik tisíc kilometrů dálkových tras Via Czechia, na které každoročně vyráží stále vyšší počet nadšených dobrodruhů. Centrální stezka vás opět povede od nejzápadnějšího bodu ČR k tomu nejvýchodnějšímu, tentokrát ale pomyslným středem Čech a Moravy. Nezáleží, jestli chcete poznat jen některou z etap, projít všechny postupně, nebo se vydat na několikaměsíční pouť.

Universum, 264 stran, 499 Kč