Nové knihy: Pick-Goslarová, Mareš a Zikmund

Pro šest amatérských pekařů a pekařek je účast v soutěži Týden pečení splněným snem a jsou připraveni udělat naprosto vše pro to, aby vyhráli.

Lily se po rozvodu snaží vycházet s bývalým manželem Rylem co nejlíp, aby se oba mohli podílet na výchově téměř roční dcerky Emerson. Poté, co se na ulici náhodou setká s Atlasem a nechá se od něj pozvat na rande, se věci začínají komplikovat. Atlas Corrigan je jediný muž, kterého Ryle v blízkosti své bývalé ženy a dcery bude vždycky nesnášet. A Lily si až moc dobře uvědomuje, že ačkoli už nejsou manželé, bude Ryle součástí jejich životů už napořád.

Je Štědrý večer roku 1959. Na pozemku velkolepého sídla v městečku Tambilla je objeveno několik bezvládných těl. Když je přivolána policie, poklidné místo se rázem stává dějištěm vyšetřování nejzáhadnější vraždy v dějinách Jižní Austrálie. O mnoho let později v Londýně pátrá novinářka Jess po příběhu, který by vydal na reportáž. Potřebuje ho jako sůl – je nezaměstnaná a sotva vychází s penězi. Když ale dostane zprávu, že její milovaná babička Nora leží zraněná v nemocnici, odsune práci stranou a vrací se do Sydney.