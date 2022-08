Nové knihy: Peacocková, Surmanová a Javůrek

Když se čtyři spolužáci z malé vysoké školy v Massachusetts přestěhují do New Yorku, aby se pokusili prorazit, jsou bez peněz, ztracení a kupředu je pohání jen jejich přátelství a ctižádost. Malý život je příběh o sexuální orientaci, zneužívání a sebepoškozování, o lásce a obětavosti, krutosti a neschopnosti bojovat s osudem. Strhující, syrová a surová kniha o lásce a přátelství v jednadvacátém století, která se pouští na některá z nejtemnějších míst, kam se román kdy odvážil, a přesto, navzdory veškeré pravděpodobnosti, z nich proráží ke světlu.

Sedmnáctiletá Tessa Jacobsová prožila většinu dětství v pěstounských rodinách. Nevěří proto, že si zaslouží lásku – ani od své adoptivní rodiny, natož od kohokoli jiného. Všechno se ale změní, když pozná Skylara, studenta ze sousedního města. Jejich počáteční zamilovanost rychle přeroste v ten druh lásky, který vídáme jen ve filmech, a Tessa začne věřit, že by si lásku přece jen mohla zasloužit. Dokud nedojde k tragédii. Tessa se probudí sama v nemocničním pokoji, aniž by si pamatovala, jak se tam dostala. Pak se dozví děsivou zprávu: Skylar je mrtvý. Nyní i jako celovečerní film z produkce Netflixu s Joey King v hlavní roli.

Známá nutriční specialistka českého původu žije v současné době trvale ve Velké Británii a mezi její klienty patří celá řada známých osobností, včetně členů britské královské rodiny. Nyní přichází s knihou, která umožní cítit se skvěle každému z nás bez ohledu na to, jak hektickým stylem života žijeme. Všechny rady a doporučení jsou jednoduché, jasné a zvládne je dodržovat úplně každý. Součástí knihy jsou dva 14denní plány, založené na přerušovaném půstu, a také 40 receptů. Kromě toho se dozvíte, jak vyrovnat svou hormonální hladinu, zlepšit spánek a co udělat pro celkově spokojenější a udržitelnější život. Není třeba být perfektní, hlavní je začít!

Velké dějiny hýbou nebývalou silou i malými městečky – Horní Jelení je toho důkazem. Podivná sešlost, na které se místní obyvatelé oddávají pavím hodům, oživuje dávné démony, rodinná tajemství a především touhy, bez nichž by svět utonul v nehybnosti. Jak žít a přežít, když kolem bouří historie? Dramatické osudy první poloviny 20. století vás zavedou do jelenské divočiny, do krásné vily po Němcích v Trutnově i do luxusního hotelu ve válkou zmítaném Trenčíně.