Nové knihy: Mlynářová, Slíva a Remarque

V roce 1937 bylo korejské dívce Kim Sangmi čtrnáct let. Její osud se změnil poté, co byla jako školačka unesena japonskými vojáky a násilně přepravená do Mandžuska. S japonským jménem Naomi byla donucena stát se jednou z tisíců sexuálních otrokyň obšťastňujících japonské vojáky. Poznala peklo japonských nevěstinců, které Japonci násilím zřizovali v obsazených asijských zemích. Její cesta vedla ze Soulu do Šanghaje, Singapuru až do Hirošimy, kde v srpnu roku 1945 zažila výbuch atomové bomby. Pouze naděje a mimořádná síla charakteru jí pomohly vzdorovat strašlivému osudu, a dokonce potkat neobyčejnou lásku.