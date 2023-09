Nové knihy: Midwoodová, Giraud a Palán

„Tahle knížka je osobní. Obsahuje vzpomínky, sny a postřehy, které jsem měl potřebu zaznamenat, aniž bych tušil, že mají něco společného. Některé jsou veselé, jiné spíš dojemné až zádumčivé. Přesto mají něco společného. Natolik mě zasáhly, že jsem pod jejich vlivem měnil kurz svého dalšího směřování. Jako když kapitán lodi dostane nové souřadnice a pootočí kormidlem. Mohl by to být můj cestopis, pokud přijmete, že cestovat se dá nejen po Zemi, ale také v sobě, ve světě vnitřním,“ říká autor.

Po úspěchu dvou předchozích knih ze série Hřiště lásky s názvy Haka za lilii a Tanec za odpuštění přichází autorka s třetím žhavým příběhem z originálního prostředí novozélandských hráčů ragby. Tentokrát se zaměřila na dalšího hráče týmu All Blacks, kterého známe již z předchozích dílů, a to na Henryho. Po prohrané sázce se Henry musí postavit svému velkému strachu, ale díky Yumiko, tatérce, se kterou se poprvé setkal teprve nedávno, se mu to nakonec podaří. A nejen to!