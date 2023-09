Nové knihy: Lamková, Hermant a Ejtan

České dějiny 20. století by nebyly úplné bez příběhu Klementa Lukeše (1926–2000). Po roce 1945 se nadchl pro politiku komunistické strany, která člověku se závažným zdravotním handicapem (byl nevidomý) dala nečekanou šanci: Svěřila mu školení stranických kádrů. Jako vychovatel Antonína Novotného, Lubomíra Štrougala, Miloše Jakeše a dalších se Lukeš coby jeden z prvních dozvídal o závažných mentálních limitech tehdejších vládců. Od poloviny padesátých let patřil k předním revizionistům. Jako opozičník pokračoval v roce 1968, v Chartě 77, při organizaci samizdatu v 80. letech ap. Tehdejší režim měl jen málo tak schopných protivníků jako tohoto člověka, který se vzepřel předurčení k životu v neplnoprávné pozici.

Argentina, 1960. Ulicemi Buenos Aires se řítí vůz. Uvnitř sedí čtyři izraelští tajní agenti a jejich vězeň: jeden z nejznámějších válečných zločinců nacistického Německa Adolf Eichmann. Agenti Mosadu potřebují dostat tohoto muže zpět do Izraele, aby ho mohli postavit před soud za válečné zločiny.

Augsburg 1939, rodinu Melzerových a jejich zaměstnance čekají těžké časy. Druhá světová války vypukne co nevidět a je jasné, že se tím změní život všech. Textilní továrna stojí těsně před krachem a Paul musí opět činit nepříjemná rozhodnutí. Navíc bez své ženy Marie. Ta již od roku 1935 žije s jejich synem Leem v New Yorku a léta její nepřítomnosti zanechala stopy, i když Mariina láska k Paulovi je nezlomná. Proto ji tvrdě zasáhne, když se dozví, že do Paulova života vstoupila jiná žena.