Nové knihy: Knightová, Kangová a Šťastná

Stal se profesor obětí starověké kletby? Inspektor nevěří na nadpřirozené jevy. Naopak věří, že se profesor stal obětí vraždy. A nejen on! Ve vídeňských ulicích se totiž objevují strašlivě zohavené mrtvoly mladých mužů…

Hluboko v sibiřské divočině je na útěku žena. Pronásleduje ji muž, jenž skrývá tajemství a také ji chce zabít. Je to bývalý důstojník CIA a zrádce, který našel útočiště u ruské mafie. Ta se chce postarat o to, aby pod drnem skončil i bývalý člen SEAL James Reece, jenž se na druhém konci světa právě zotavuje po operaci mozku. A s pomocí investigativní novinářky Katie Buranekové a svého dlouholetého přítele a člena týmu SEAL Raifa Hastingse dává pomalu dohromady svůj život, aniž by tušil, že po něm jde mafie.