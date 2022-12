Nové knihy: Hrůza, Zounar a Steelová

Do bezstarostného dětství Zoe Morganové a její sestry Rose zasáhne zákeřná nemoc. Teprve tříleté Rose je diagnostikována leukemie. Zoe jen smutně přihlíží posledním dnům své milované sestry, pro kterou se rodiče snaží udělat vše, co je v jejich silách. Nemoc nejmladší dcery je však nakonec rozdělí…

Děj fantaskního románu, který se odehrává na přelomu 40. a 50. let 19. století, a ve druhé polovině 60. let století minulého, se točí kolem jediné otázky. Která z původně zvažovaných balad Kytice v prvním vydání chybí a proč? Zatímco ve vědecké práci doktora Kakose, jenž se zabývá ohlasem paranormálních jevů v Erbenově díle, se vrší otazníky, jeho syn Filip má přízemnější starosti. Přepracovaný tatínek je věčně v práci, kde se o něj podezřele zajímá atraktivní kolegyně. Rodiče se po přestěhování do nového bytu hádají a Filipa místo k babičce, na kterou je zvyklý, teď najednou strčí do školky! Proč jen ho kamarádi varují, aby se do první třídy za žádnou cenu nenechal zapsat do Staré školy?