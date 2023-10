Nové knihy: Geislerová, Pekárková a Kenny

Milada učí pres čtyřicet let a svou práci k smrti miluje. Karel díky roubovacímu noži možná získá svou lásku. Eva vyráží do Řecka a nedoufá v nic jiného, než že tam někoho potká a něco se stane. A Hana? Hana si přeje snad jedině to, aby přestalo pršet. A možná už ani to ne. Debutová sbírka povídek držitelky pěti Českých lvů a jedné ceny Magnesia Litera Ani Geislerové je plná postav v rozličných, více či méně běžných, životních situacích.