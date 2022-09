Nové knihy: Fourová, Jandová a Kolár

Píše se rok 1892. Lydie truchlí nad ztrátou rodičů, kteří zemřeli krátce po sobě. Zdědila jejich dům v Amsterdamu a venkovský dům v Purmerendu. Navzdory smutku je však plná nápadů do budoucna a rozhodnutá uskutečnit otcovy plány: založit moderní, parou poháněnou sýrárnu. Píše se rok 1913. Nora, dcera Lydie, se vdává za Ralpha, syna bohatého obchodníka, a pár se usazuje v Antverpách. Po vážném konfliktu s matkou ohledně původu jejího otce by Nora nemohla být šťastnější, že je pryč z domova. Svázaná normami však často pochybuje o své roli ve společnosti a časem také o vlastním manželství. Pak ale vypukne první světová válka a ona uprostřed děsivé noci prchá z města.

Molly je na světě úplně sama. Je zvyklá být při své práci v hotelu Regency Grand neviditelná. Načechrává polštáře, utírá prach a střeží tajemství procházejících hostů. Je jen pokojská – proč by si jí měl někdo všímat? Když však objeví nechvalně proslulého hosta, pana Blacka, mrtvého v jeho posteli, ocitne se náhle ve středu pozornosti. Tohle není nepořádek, který by se dal snadno uklidit. A jak se Molly snaží zjistit pravdu a poslouchá, co jí našeptávají stěny hotelu Regency Grand, nachází v sobě sílu, o které neměla tušení. Je možná jen pokojská, má ale schopnost vnímat to, co ostatní ne.