Nové knihy: Christie, Juřík a Willinghamová

Před rokem se Isabellin život navždy změnil, jejího synka Masona kdosi vzal z postýlky, zatímco ona a její muž spali ve vedlejším pokoji. Policie našla jen málo stop, a tak případ odložila. Isabelle však nedokáže najít klid, kromě občasného zdřímnutí či upadnutí do zvláštního stavu, kdy ztratí pojem o čase, nespala už rok. Celé její bytí se točí kolem hledání syna, ale ví, že takhle nelze žít. V naději, že se objeví nový svědek či stopa, souhlasí s rozhovorem do true-crimi podcastu, ale moderátorův podivný zájem o její minulost ji zneklidňuje.

Práce u Winchesterových je moje poslední šance začít s čistým štítem. Jenže se ukáže, že jejich tajemství jsou nebezpečnější než ta moje. Každý den uklízím jejich dům, vyzvedávám jejich dceru ze školy a vařím pro celou rodinu. Snažím se nevnímat, jak Nina dělá nepořádek, jen aby se mohla dívat, jak ho uklízím. Jak o dceři vypráví podivné lži. A jak se její manžel Andrew zdá být den ode dne ztrápenější. Jen jedinkrát neodolám a vyzkouším si jedny z jejích bílých šatů. Ale brzy to odhalí. A než si uvědomím, že dveře mé podkrovní ložnice se zamykají jen zvenčí, je už pozdě.

V komnatě nad vodními kanály přímořského města, zahalenými nocí, se za svým mládím a lidmi, kteří utvářeli jeho život, ohlíží starší muž. Přestože se narodil jako syn pouhého krejčího, mohl se díky svému nadání Danio Cerra zapsat do renomované školy. Vstoupil do služeb u hraběcího dvora – a brzy zjistil, proč se tamnímu vladaři přezdívá Zvíře. Daniův osud se změnil v okamžiku, kdy uviděl a poznal Adrii Ripoli. Ta jednoho podzimního večera vstoupila do hraběcích komnat s úmyslem zabíjet.