Nové knihy: Bolavá, Wiking a Hausdorf

Peruánský rybář zmizí na volném moři. Hejna vysoce jedovatých medúz obléhají břehy Austrálie. Do Kanady nepřitáhnou velryby. Dorazí teprve se zpožděním několika týdnů a chovají se agresivně. Mezitím tým naftařů narazí na dně Norského moře na zvláštní červy s mohutnými kusadly, kteří se po milionech zavrtávají do dna. Biolog Sigur Johanson živočichy zkoumá a snaží se zjistit, zda by nemohli ohrozit těžbu ropy z moře. Nic spolu zdánlivě nesouvisí. Ale Johanson nevěří na náhody. Naopak tuší, že za anomáliemi se skrývá řada podivných náhod: cosi používá život v moři proti člověku.