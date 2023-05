Nová alba: The National, Glen Matlock, Krajina Ró, The Damned i Jessie Ware

Glen Matlock býval členem slavných Sex Pistols. Nyní přichází se svým aktuálním pohledem na světovou politiku vsazeným ve vlastních písničkách. The National byli na začátku své dráhy pasováni na budoucí hvězdy. Nedopadlo to podle očekávání, ale jejich nové album za pozornost stojí. Na světě jsou i novinky Krajiny Ró, The Damned a Jessie Ware.

Foto: Novinky Nová alba