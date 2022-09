Nová alba: Suede, Marcus Mumford i The Mars Volta

Várka čerstvých alb je poznamenána návraty výrazných skupin minulých let. Týká se to britských Suede i amerických The Mars Volta. Zatímco ti první zůstali čitelní, ti druzí se ve své tvorbě posunuli. Debutové sólové album nabízí Marcus Mumford, novinku vydala i zpěvačka Mel Parsons.

Foto: Novinky Nová alba