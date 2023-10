Nová alba: Roger Waters, Jelen, Škwor, Katarzia, Joe Bonamassa a další

Slavná deska britské skupiny Pink Floyd nazvaná Dark Side of the Moon vyšla v březnu 1973. Roger Waters, bývalý člen kapely, spoluautor písní i autor všech textů na ní, se rozhodl nahrát ji znovu, a to pohledem osmdesátiletého muže. Kolekce je temnější a více upovídaná, protože Waters přidal průvodní slovo mezi písně.