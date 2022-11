Nová alba: Bruce Springsteen, Louis Tomlinson, Dasha, Inekafe a další

Only The Strong Survive je dvacáté první studiové album amerického zpěváka, kytaristy a skladatele Bruce Springsteena. Jsou na něm coververze jeho oblíbených R&B a soulových písní. Nahrál je ve svém studiu Thrill Hill v New Jersey. Kolekce obsahuje i dva duety s americkým zpěvákem Samem Moorem.