Nejnavštěvovanější divadelní točna v Českém Krumlově bude pokračovat i v dalších letech

Novinkám to potvrdil ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek s tím, že na otáčivé hlediště v Českém Krumlově vyrazí ročně 50 až 55 tisíc diváků. „Jedná se o největší open scénu v republice. Podmínky jsou však jen velmi těžko udržitelné, a to jak pro diváky, tak pro soubory,“ upozornil Průdek.

Zmínil, že diváci i herci se musí potýkat s nepohodlím. „Začíná to parkováním, dalším problémem jsou pak toalety. Když začne pršet a představení se musí přerušit, není se kam schovat,“ vysvětloval ředitel divadla.

Točnu v zahradě dlouhodobě kritizují jak památkáři, tak UNESCO a připravuje se projekt, který vyjde až na dvě miliardy korun. Nové otáčivé hlediště však bude stát nejdřív za deset let. Ředitel Průdek připomněl, že nová točna by měla stát v bývalém zahradnictví za zámeckou zahradou. „Všichni doufáme, a já věřím, že se realizace tohoto projektu dočkáme co nejdříve,“ dodal Průdek.