Na Rock For People jezdí lidé jako na dovolenou

Třetí den prý bývá kritický a projevuje se únava. Pro festival Rock For People jako by tato kritéria v sobotu neplatila. Fanoušci byli plni energie a očekávali své oblíbené interprety. K těm v sobotu patřili především kalifornští Papa Roach, Britové While She Sleeps a jejich krajané The 1975.

Foto: Jan Šída, Právo The 1975, zpěvák frontman Matty Healy.