Mudhoney připomenou grunge

Skupina od té doby vydala deset alb a pokračovala v tvorbě i poté, co v roce 2000 odešel Matt Lurkin. Všechna si zachovávají standardní úroveň, po odchodu Lurkina však soubor na albu We Become Translucent rozšířil svůj záběr o psychedelii a dříve tak hutný garážový zvuk trochu projasnil. Na následující desce Under a Billion Suns se dokonce objevily žestě. V poslední dekádě se skupina začala vracet k původnímu pojetí, což ukázaly ala Vanishing Point a Digital Garbage z roku 2018.