Herec Adam Vacula přešel z dobového seriálu do sci-fi. Technologie mě fascinují a děsí zároveň, říká

Režisér Robert Hloz rozhodnutí, zda je tato technologie špatná, či dobrá, nechává na divákovi. Ambivalentní vztah k technologii má i Vacula. Novinkám řekl, že ho děsí a fascinuje zároveň.

„Technologie mě děsí a zároveň jsem jí fascinován, asi jako každý. Snažím se vzdělávat, ale jsem v tom takový staromódnější typ,“ přiblížil Novinkám Vacula s tím, že současný rozvoj technologie nabízí mnoho možností i rizik.

„Je to skvělý informační zdroj a určitě nám zvyšuje efektivitu práce a kvalitu života. Žijeme ale v době, kdy jsme posedlí technologiemi, kde robotika, strojové učení a ekologické katastrofy jsou na pořadu dne, takže je to takové na hraně,“ dodal jako varování.

Foto: Max Stano Film Bod obnovy má ambici opět nastartovat žánr českého sci-fi

Reinkarnace ve filmu Bod obnovy, jenž se odehrává v Praze roku 2041, probíhá formou pravidelného zálohování vědomí. Zálohu musí lidé, kteří se chtějí nechat oživit, podstupovat každé dva dny. Tato, stále ještě fiktivní technologie je ale pro herce lákavá.

Bod obnovy ve Varech. Očekávané české sci-fi pokořuje nepřirozenou smrt Letem filmem

„Představa toho, že by se člověk mohl potom, co by zemřel nepřirozenou smrtí, obnovit, je dost lákavá. S tím, že po reinkarnaci ještě dostane do vínku něco jiného, takže se nechejme překvapit,“ nastínil Vacula také částečně děj filmu.

Film je celovečerním debutem režiséra Roberta Hloze, který zkušenosti kromě studia filmu ve Zlíně sbíral i v Jižní Koreji. Scénář sci-filmu, který se odehrává v blízké budoucnosti, kde rostou nerovnost i kriminalita, odráží částečně i dnešní krize, které se ve světě odehrávají. Konečně vyznění toho, zda vyobrazená filmová technologie je špatná, či dobrá, se snaží nechávat na divákovi.

Trailer k filmu Bod obnovyVideo: Bioscop

„Důležité je nepropadnout autonomii umělé inteligence a být stále nějakým způsobem zodpovědný za lidský život. Myslím si, že je důležité to umět udržet v rovnováze,“ přiblížil k tomu Vacula s tím, že sám by po vzoru filmových postav nechtěl mít pod kůží podobný čip, který by například hlídal jeho životní funkce.

Bod obnovy si odbyl českou premiéru na 57. Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary, do kin zamíří 21. září. Na film podle Vaculy stojí přijít už jen pro to, že se podle něj jedná o podobně ambiciózní film, jako byla Ikarie XB 1 ze 60. let.

„Myslím si, že od dob Ikarie tady nevzniklo ve sci-fi žánru nic tak velkého. Pokud lidé mají rádi i jen trochu sci-fi, tak určitě stojí za to jít do kina,“ dodal na závěr.