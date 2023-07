Kontroloři objevili během karlovarského festivalu nepoctivé prodejce

„Jednalo se o porušení typu nedolití, absence cen, neověřené váhy a také nějaké podání alkoholu mladistvým. Jedná se o standardní věci, které kontrolujeme a nacházíme,“ pokračoval ředitel. „Zaznamenali jsme ale i nějaká předražení. Některé případy jsme řešili na místě pokutou a další jdou do správního řízení,“ dodal Řezáč.

Největší předražení, které inspektoři na festivalu, bylo o 35 korun v případě objednaného luxusního rumu. „Jednalo se o dražší typ alkoholu, a proto to udělalo takovouto cifru,“ vysvětloval šéf kontrolorů.

Celkem na místě udělili podle ředitele plzeňské ČOI sedm pokut a jedenáct případů jde do správního řízení, kde mohou být uděleny pokuty v objemu až pět milionů korun. „V těchto případech se ale bude jednat pravděpodobně o pokuty ve výši řádově desítek tisíc korun,“ poznamenal ředitel plzeňských inspektorů.

Kontroly ČOI probíhají na MFF od jeho začátku. „Inspektoři se pohybují prakticky po celém území města,“ uvedl Řezáč s tím, že chodí nejenom do stánků, které vyrostly v souvislosti s filmovým festivalem, ale také do restaurací, které jsou v Karlových Varech v provozu po celý rok. „Kontroly budou pokračovat až do konce festivalu,“ ubezpečil šéf inspektorů.