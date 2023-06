Legendární Igráček málem zmizel. Teď opět putuje po Česku: s rouškou i jako voják

Krásná, geniálně jednoduchá, neuvěřitelně variabilní, téměř nezničitelná malá plastová figurka, která má pohyblivé končetiny, otáčí hlavou a může uchopovat různé předměty, to je Igráček, s jehož postavičkami vyrostlo několik generací.

První postavičky Igráčka ze 70. let minulého století.

Veškeré podoby této známé postavičky cestují již 10 let s výstavou Fenomén Igráček po celé zemi. Nyní jsou k vidění v Domě s modrou krví v Dubí na Teplicku. Každé místo výstavy navíc doplní Igráčci se vztahem právě ke konkrétnímu kraji či městu.

Význam hornictví v Krušnohoří byl oceněn v roce 2019, kdy byly vybrané hornické památky Krušnohoří zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. To je důvod, proč pro vytvoření speciálního Igráčka vybralo město horníka ve slavnostní uniformě jako prvního typického zástupce.

„Druhým neodmyslitelným symbolem města je výroba porcelánu s cibulovým dekorem, tzv. cibuláku, který se z Dubí vyváží do celého světa. Proto jsme i jako druhého reprezentanta našeho regionu vybrali malířku porcelánu,“ řekl Jiří Kašpar, starosta města Dubí.

„Naše výstava putuje napříč Českou republikou již více než deset let a moc mě těší, že má stále pozitivní odezvu. Původně vznikla na popud pracovníků Technického muzea v Brně. Asi málokoho tehdy napadlo, že ze samotné výstavy se stane fenomén. V Dubí má totiž již 92. „reprízu“,“ uvedl Miroslav Kotík, majitel firmy EFKO-karton, společnosti, která legendární hračku vyrábí na Vysočině.

Než obě figurky spatřily světlo světa, potýkaly se s nemalými problémy. V Německu to bylo skokové zdražení ropy, suroviny potřebné k výrobě umělé hmoty, v Československu její uvedení na trh zpomalovaly vedle nedostatku plastické hmoty různé schvalovací procesy.

Poslední figurkou před tím, než roku 2006 přestala IGRA Igráčka definitivně vyrábět pro nedostatek zakázek a dostala se do konkurzu, byla postavička skateboardisty.

Igráčci se kompletují v Novém Veselí, plastové díly se lisují v obci Korouhev, která je zhruba o 40 kilometrů dál. Za hodinu stihnou zaměstnanci výrobny zkompletovat zhruba 200 postaviček za hodinu. Hračka se vyváží do řady zemí, nikoli však ve velkém množství, jelikož konkurence v zahraničí na trhu hraček je podle Kotíka opravdu velká: „Dovážíme ale do Maďarska, Ruska, Polska nebo Francie. Párkrát také do Koreje nebo Japonska.“