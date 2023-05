Kultovní soubor Ultima Vez uvede v Arše novou choreografii Traces

V poslední dekádě se kromě zkoumání světa teenagerů, násilí v něm nebo nebezpečí, které představují různí samozvaní spasitelé, vrátil i ke kořenům své tvorby. V roce 2013 uvedl nově nastudované průlomové představení What The Body Does Not Remember, kde si tanečníci házeli tvárnicemi. Pracovali na hraně rizika, což umocňovalo emoce.