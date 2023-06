Kostelní varhany i lokomotiva. Přispět na opravy můžete i vy, stačí hlasovat

Česko má novou mapu se čtrnácti body. Místy, kde se lidé pustili do oprav památek s cílem uchovat dědictví předků pro další generace. Až do konce letních prázdnin je můžete podpořit i vy, a to v rámci soutěže Máme vybráno. Můžete v ní hlasovat, čímž projekt podpoříte finančně.

Foto: Marek Konieczny Vítěz roku 2022, soutěž Máme vybráno. Nádražní budova v Karviné.

Článek „Z každého kraje vždy postupuje jedna veřejná sbírka. Podle pravidel se nemohou letošního klání účastnit vítězové z loňského roku, tedy trojice s největším počtem hlasů, zbývající pak ano. Zajímavostí je, že je to letos přesně napůl. Máme sedm nových sbírek a sedm, které bojovaly už loni,“ říká Aleš Kozák z Institutu pro památky a kulturu, který akci pořádá. V letošním výběru převažují církevní památky, mezi nimiž bodují obnovy kostelů a varhan. Touha znovu slyšet jejich hlas mobilizuje desítky lidí, kteří investují svůj čas a shánějí peníze, důležitým zdrojem jsou pro ně právě veřejné sbírky. Soutěž Máme vybráno, finalisté 2023 Boromejská zahrada, Hlavní město Praha

Kaple sv. Martina ve Žďáru, Středočeský kraj

Zámek a zámecký park Přílepy, Zlínský kraj

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově, Královéhradecký kraj

Zvony a zvonkohra v kostele sv. Václava v Lokti, Karlovarský kraj

Kostel Vzkříšení v Hrobu, Ústecký kraj

Varhany v kostele sv. Arch. Michaela ve Smržovce, Liberecký kraj

Zřícenina hradu Děvičky, Jihomoravský kraj

Parní lokomotiva 328.011 v Letohradě, Pardubický kraj

Socha Panny Marie Bolestné v Zahrádce, Kraj Vysočina

Barokní statek Starý zámek v Borotíně, Jihočeský kraj

Hrušovský kostel, Moravskoslezský kraj

Varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Plumlově, Olomoucký kraj

Varhany v kostele PM Sněžné v Rokycanech, Plzeňský kraj Loni vyhrála Karviná Máme vybráno se snaží podobné projekty zviditelnit. Nadšencům dokáže přispět i finančně. Institut pro památky a kulturu totiž mezi všechny účastníky rozdělí minimálně sto tisíc korun. A záleží pouze na hlasujících, v jakém to bude poměru. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne v září v Praze. Loni zvítězil projekt záchrany karvinského nádraží. Sbírka se snažila o odkup poškozené budovy, což se podařilo. Nyní se objekt opravuje. Dům válečného hrdiny Kubiše i pomník maršála Radeckého usilují o vaše hlasy Kultura