Nové knihy: Mikulecká, Benešová a Bright

Článek
Joy Fieldingová: Tajemství Jenny Cooperové
Linda Davidsonová dochází pravidelně každý týden za svou nejlepší přítelkyní do pečovatelského zařízení. Právě tam potkává dvaadevadesátiletou Jenny Cooperovou, podivínskou starou dámu s demencí. Ta jí bez ostychu prozradí, že v životě zabila několik lidí. Linda to považuje za blouznění nemocné mysli – dokud nezemře jeden z pacientů. Jenny byla poslední, kdo ho viděl živého. Mohla by být tahle křehká žena opravdu vražedkyní?
Kalibr, 336 stran, 449 Kč
Verity Bright: Svědek vraždy
Detektivka ze starých časů pro fanoušky Agathy Christie. Středověké sídlo, mrtvé tělo a podezřelá čokoláda? Zavolejte lady Eleanor Swiftovou! Na podzim roku 1920 si lady Eleanor slíbila, že si dá od vyšetřování vražd pauzu. Když však na večeři ve Farrington Manor náhle zemře místní politik a paní Pitkinová, kuchařka, je obviněna, že ho otrávila, Eleanor ví, že musí zasáhnout. S věrným buldočkem Gladstonem po boku se pouští do pátrání, a když se najde další mrtvé tělo a další sladkost je plná jedu, je jasné, že vrah není daleko.
Kalibr, 288 stran, 399 Kč
Klára Mikulecká: Zmatky
Román o vztazích matek a dcer napříč třemi generacemi, o úskalí rodičovství včetně dobrých předsevzetí, která se často míjejí s realitou a jsou zdrojem nedorozumění. Vypravěčkou je nejmladší Bětka, která navzdory uměleckému povolání a zdání bohémského života střídmě odhaduje svoje možnosti a chová se převážně pragmaticky. Když neplánovaně otěhotní s výrazně starším partnerem, který navíc čeká dítě s další ženou, nabere její život nečekané obrátky a pečlivě budované bezpečí se hroutí. Šance na usmíření s matkou překazí její smrt a přinutí ji k bolestné bilanci.
Ikar, 288 stran, 359 Kč
Michaela Kalivodová: Neslyší na Elišku
Eliška je mladá žena, která má všechny důvody ke spokojenosti. Je vdaná, dobře situovaná a má krásnou dcerku. Jenže manželství s Pavlem upadá do rutiny a v jejím životě se objeví mladý učitel Matěj, její dávná láska. Eliška tak balancuje mezi mateřstvím, rozpadajícím se vztahem a milostným citem, jenž trvá navzdory času i zásadním změnám, kvůli nimž románky z mládí obvykle končí v propadlišti vzpomínek.
Proč je ten kluk, co jí vždycky říkal Něha, tak neodolatelný, i když se mu z bot klube palec, neřídí auto a interiér jeho domku připomíná staré kulisy ze seriálu Vyprávěj?
Ikar, 176 stran, 299 Kč
Elle Kennedy: Lásky z kampusu: Metoda
Charlotte Kingstonová žije dva životy – a oba dost úspěšně. Přes den je dokonalá studentka biomedicínského inženýrství a spořádaná dcera. V noci je ale prostě Charlie: odvážná dívka, která hledá zábavu a najde ji v chatovací aplikaci, respektive v komunikaci se dvěma anonymními fešáky. Když Charlie je konečně potká a zjistí, že si celou dobu psala s dvěma žhavými hokejisty z Briaru, rychle se to mezi nimi zvrhne. Jenže hrozí, že skutečný život jejich fantazii brzy zničí.
Ikar, 560 stran, 499 Kč
Sarah Beth Durst: Začarovaný skleník
Terla Perna porušila zákon, protože byla osamělá. Seslala kouzlo a stvořila si přítele – inteligentní rostlinu. Za trest ji proměnili v dřevěnou sochu. Tady by mohl její příběh končit. Avšak jednoho dne se Terla probudí v zasněžené krajině takřka opuštěného ostrůvku se stovkami kouzelných skleníků. Umírá hlady, mrzne a jediným dalším člověkem na ostrově je nerudný zahradník Florián. K jejímu překvapení jí nabídne čisté oblečení, čerstvě upečené medové koláčky a hlavně nocleh – alespoň na pár dní, než připluje loď, která by ji vzala domů.
Laser, 424 stran, 499 Kč
Andy Weir: Spasitel
Ryland Grace zůstal jako jediný přeživší na zoufalé misi poslední naděje. Pokud selže, lidstvo zanikne. Je tu však drobný háček a Ryland to neví. Nedokáže si vybavit ani své jméno, natož že má nějaký úkol. Ví jen to, že hodně, hodně dlouho spal. Že se probudil miliony kilometrů od domova. A že společnost mu dělají dvě mrtvoly. Jeho kolegové nepřežili, vzpomínky se mu vracejí jen v útržcích a Rylandovi dojde, že čelí neuskutečnitelné výzvě. Letí sám v malé vesmírné lodi a je pouze na něm, aby rozluštil vědeckou hádanku.
Laser, 464 stran, 499 Kč
Jan Hocek: Jeseníky
Zkušený cestovatel Jan Hocek vás tentokrát zve do druhých nejvyšších hor Česka, které za poslední roky prochodil křížem krážem. Jeho praktický průvodce předkládá paletu těch nejhezčích tras, jež ideálně reprezentují pestrost zdejší přírody a krajiny, od Králického Sněžníku a Rychlebských hor přes Hrubý Jeseník až po Zlatohorsko a Nízký Jeseník. Knížka obsahuje popis téměř tří desítek jednodenních výletů různé obtížnosti a také jeden vícedenní přechod. Kromě kilometráže, popisu trasy a zajímavých míst najdete v každé kapitole informace týkající se logistiky, vhodnosti pro kočárky a děti nebo možností občerstvení.
Universum, 136 stran, 299 Kč
Pavlína Wolfová: Livia – Nepřejte mi hezký den
Pohled konzervativní osmdesátnice na dnešní svět, příběh ekonomky Livie Klausové, která dekády stála v ústraní a vytvářela zázemí Václavu Klausovi, aby v sedmdesáti letech udělala úspěšnou kariéru v diplomacii. Jaká vlastně je bývalá první dáma České republiky a velvyslankyně naší země na Slovensku? To se dozvíte prostřednictvím unikátního rozhovoru, který s ní vedla novinářka a moderátorka Pavlína Wolfová.
Euromedia Group, 160 stran, 499 Kč
David Graeber: Práce na hovno
Americký antropolog s typickým vtipem a lehkostí popisuje zákon nepřímé úměry mezi společenskou užitečností práce a výdělkem. Zatímco učitelé, zdravotní sestry, hudebníci či novináři sotva vyžijí, armády středních manažerů, HR konzultantů, koordinátorů komunikace a firemních právníků pohodlně předstírají činnost v podivně sadomasochistické kancelářské hře, v níž všichni vědí, že ve skutečnosti nedělají nic. Kniha vychází ze stovek svědectví, není jen satirou, ale i pokusem o skutečnou antropologickou teorii podivného světa.
Jakub Hlaváček – Malvern, 384 stran, 497 Kč
Dagmar Benešová: Dětství není jen tak
Román, v němž se autorka s lehkostí i empatií vrací k vlastnímu dětství v socialistickém Československu. Ve vyprávění Toničky se mísí radosti, průšvihy a trapasy, jaké formují každého, se starostmi, které křehký dětský svět narušují. Každodenní rodinná i školní dramata tak neokázale zpřítomňují tehdejší společenskou situaci. Výsledkem je vyprávění, které pobaví a zaujme nadhledem, v němž se dětské vidění světa prolíná s dospělou reflexí.
Vyšehrad, 256 stran, 399 Kč
Peter Tremayne: Smrt kacíře
Ve starodávném irském opatství probíhá v roce 672 rozsáhlá přestavba, když zde vypukne požár. Jedinou obětí je biskup Brodulf, bratranec franckého krále, který je tu na návštěvě. Opat povolá sestru Fidelmu, aby nešťastnou událost objasnila, a brzy se ukáže, že biskup byl ve skutečnosti probodnut. Klášter je místem, kde se střetávají různé křesťanské směry té doby. Fidelma ale brzy zjistí, že v opatství probíhají i mnohem méně vznešené spory.
Vyšehrad, 328 stran, 449 Kč
Juraj Červenák: Železný půlměsíc
Píše se rok 1663, turecké vojsko leží u Ostřihomi a chystá se dobýt Vídeň. V cestě mu stojí pevnost Újvár (Nové Zámky), jejíž velitelé ji musí ubránit stůj co stůj. Nejde jen o dobytí dalšího území osmanskými nájezdníky, ale o podmanění křesťanského světa. Před vypuknutím válečné vřavy kapitán Báthory konečně nalézá svého syna, který po zpustošení rodinného sídla přežíval mezi lupiči a násilníky. Stárnoucí otec s pomocí kozáka Voronina při přepadení bandy jinými vyvrheli zachrání nejen syna Michala, ale i unesenou zemanku Julianu. Text čte herec Ernesto Čekan.
Audioteka, 14 hodin 12 minut, 428 Kč