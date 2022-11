Kapela Foreigner končí

Členové newyorské hardrockové kapely Foreigner, která je známá hitem I Want to Know What Love Is z roku 1984, oznámili, že se rozhodli ukončit kariéru. Učinili tak po šestačtyřiceti letech. Naplánovali turné na rozloučenou, které začne v Severní Americe v roce 2023.

Foto: PR-soup Skupina Foreigner