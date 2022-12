Jamiroquai vystoupí na Metronome Prague

Jamiroquai letos slaví třicet let existence. V Londýně vznikli v roce 1992. Ve své muzice propojují acid jazz, funk, soul a disco. Hlavní tváří kapely je zpěvák a skladatel Jay Kay (vlastním jménem Jason Luís Cheetham).

Jamiroquai byli počátkem devadesátých let nejvýznamnější skupinou spojenou s příchodem acid jazzu. Pozdější se jejich alba posunula i do dalších stylových oblastí. Jamiroquai jich mají na kontě osm. To aktuální se jmenuje Automaton a je z roku 2017.