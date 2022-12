Jaké knihy čtou spisovatelé? Tipy pod stromeček od těch nejpovolanějších

„Zima je ideální období na horkou kávu a peřinu s detektivkou v ruce. A že se teď docela urodilo. Pokud bych měla dát tip na jednu nejlepší, kterou by měl pod stromečkem najít každý milovník detektivního žánru, je to Bouře od Kristiny Ohlssonové. S tou nemůžete šlápnout vedle,“ dává tip Lucie Bechynková.

„Osobně bych ráda doporučila knihu Stane se zázrak od Zuzany Štelbaské a Adriana Macho. Je to sice kniha dětská, ale milá a poučná i pro řadu dospělých. Co se stane, když vám najednou dojde všechna práce? Co budete dělat? Hlavní hrdina se posadí do trávy a přemýšlí. A najednou to přijde … Stane se zázrak.“